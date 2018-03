Auf dem Parkplatz des Real-Markts in der Hahnerstraße sind am Donnerstagnachmittag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Ein 52-jähriger Mitsubishifahrer fuhr gegen 14.40 Uhr zügig über den Parkplatz. Zeitgleich kam von rechts ein Mercedes, dessen Fahrer nach links in Richtung Ausfahrt abbog. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. An dem Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von zirka 7500 Euro. Auf 3500 Euro schätzt die Polizei den Schaden an dem Mitsubishi. Verletzt wurde niemand.