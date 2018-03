Unfallflucht und Trunkenheitsfahrt

Ein betrunkener Autofahrer hat am späten Samstagabend beim Ausparken in der „Alten Straße“ mit einem Audi einen dort abgestellten Peugeot beschädigt. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr der 48-Jährige in Richtung Sportplatz Dettingen davon. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet. Im weiteren Verlauf fuhr der 48-Jährige gegen ein Straßenschild und verlor dabei Teile seines Audis. Bei der Überprüfung durch die verständigte Polizeistreife konnten der 48-Jährige und der durch die beiden Unfälle beschädigte Audi festgestellt. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab über zwei Promille. Nach einer Blutentnahme und der Abgabe des Führerscheines muss sich der 48-Jährige nun in einem Strafverfahren verantworten.