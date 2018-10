Unter einen Anhänger geraten

Der Anhänger blieb quer auf der Landesstraße stehen. Ein von Bondorf in Richtung Ergenzingen fahrender VW-Lenker übersah den Anhänger und fuhr mit seinem Auto ungebremst unter das Fahrzeug. Er konnte von Zeugen und dem Lkw-Fahrer aus seinem Pkw befreit werden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort musste er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die L1184 bis zehn Uhr komplett gesperrt werden. Den Schaden an den älteren Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 5000 Euro.