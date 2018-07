Unternehmer wollen sich besser vernetzen

Gewerbetreibende in Rottenburg wollen sich besser kennen lernen, gemeinsame Themen besprechen und neue Ideen entwickeln. Deshalb lud der Handels- und Gewerbeverein (HGV) am Donnerstag zum ersten Unternehmer-Netzwerk-Treffen. 50 Geschäftsleute kamen ins Haus am Nepomuk. Es gab eine Weinprobe und Snacks. So kamen die Unternehmerinnen und Unternehmer in lockeren Runden ins Gespräch.„Wir wollen uns i...