Unterstützung einer Terrororganisation: Prozessauftakt

Stuttgart. Der Angeklagte Abdul Al I. gehörte nach Angaben der Bundesanwaltschaft der paramilitärischen Miliz Freie Syrische Armee an. Er soll im syrischen Bürgerkrieg die Festsetzung eines IS-Terroristen angeordnet haben. Dieser Mann namens Saleh A. sollte demnach der terroristischen Vereinigung Dschabhat al-Nusra übergeben werden. Damit wollte der Beschuldigte laut Anklage einen Gefangenenaustausch zwischen Dschabhat al-Nusra und der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ermöglichen.

Letztlich konnte Saleh A. aber fliehen. Saleh A. wurde im Juni dieses Jahres in Düsseldorf wegen seiner IS-Mitgliedschaft zu sieben Jahren Haft verurteilt.

Der 34-jährige Abdul Al I. ist angeklagt wegen des Vorwurfs der Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung (Dschabhat al-Nusra) und wegen Freiheitsberaubung. Er war von Ende Februar bis Ende März in Deutschland in Untersuchungshaft, kam danach aber wieder auf freien Fuß. Für das Staatsschutzverfahren am Oberlandesgericht in Stuttgart-Stammheim sind acht Verhandlungstage angesetzt.