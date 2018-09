Untersuchungsausschuss zur Hochschule Ludwigsburg nimmt die „Stratthaus-Kommission“ unter die Lupe.

Stuttgart. Im Frühling und Sommer 2014, das hat der Landtags-Untersuchungsausschuss zur „Zulagen-Affäre“ in den letzten Monaten aufgearbeitet, herrschten an der Verwaltungshochschule Ludwigsburg (HVF) turbulente Zustände. Aus einem polarisierten Klima, das sich über Monate aus Intrigen, Mobbing, Grüppchenbildung und Günstlingswirtschaft aufgeschaukelt hatte, kam es zur Rebellion.

Professoren wollten die Hochschulrektorin Claudia Stöckle loswerden. Es hagelte gegenseitige Vorwürfe, Kampfschriften wurden verfasst und Versuche unternommen, Stöckle abzuwählen. Es war die Hochzeit einer „Führungs- und Vertrauenskrise“ an der HVF, die inzwischen Gegenstand gerichtlicher und parlamentarischer Aufarbeitung ist.

Lösung der „Vertrauenskrise“

Zur Lösung der Krise setzte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) eine „externe Kommission“ ein: Der frühere CDU-Finanzminister Gerhard Stratthaus, der Ex-Rektor der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg Hartmut Melenk und ein früherer Beamter Bauers, Harald Hagmann, sollten, so Bauer damals, „die Vertrauenskrise analysieren und Empfehlungen zu ihrer Überwindung vorlegen“.

Die Kommission – unterstützt durch einen jungen Referenten Bauers – stellte Nachforschungen an, führte Gespräche an der Hochschule, diskutierte und verfasste dann einen Bericht. Dieser wurde Grundlage der Abwahl Stöckles in den internen Gremien Hochschulrat und Senat.

Man muss dies so ausführlich erklären, weil um Wesen und Wirkung der Kommission nun hart gerungen wird. Das Verwaltungsgericht Stuttgart, wo Stöckle gegen die vorzeitige Beendigung ihrer Dienstzeit klagte, legte Ende August seine schriftliche Begründung vor, warum Stöckles Ablösung rechtswidrig gewesen sei. Dabei bezog sich das Gericht, neben weiteren Gründen, auf die Kommission. Es hielt Bauer vor, diese als unabhängig und frei arbeitend dargestellt zu haben; dabei hätten Kommission und Ministerium ihr Vorgehen, besonders mit Blick auf Stöckle, „geradezu Hand in Hand“ abgestimmt, ohne dass dies für Senat und Hochschulrat ersichtlich war.

Obwohl das Urteil nicht rechtskräftig ist und das Ministerium vor die nächste Instanz zieht, fordert nun die gesamte Opposition Bauers Rücktritt.

Doch wie unabhängig war die Kommission? Der Frage ging gestern der Untersuchungsausschuss nach. Fest steht, Bauer hatte die Kommission eingesetzt, also war sie formal Werkzeug des Ministeriums, „Verwaltungshelferin und verlängerter Arm“ Bauers, wie SPD-Obmann Sascha Binder aus einer Selbsteinschätzung des Ministeriums zitierte.

Doch war die Kommission inhaltlich frei? Als Zeugen wurde Bauers Referent befragt, der den drei renommierten älteren Herrn zuarbeitete. Für den heute 31-Jährigen, für den es damals der erste große Auftrag war, ist die Sache klar: Die Kommission sei frei gewesen. Er habe organisatorische „Geschäftsstellentätigkeiten“ übernommen, den Bericht zusammengeführt und ein Vorwort geschrieben. Doch: „Die Texthoheit lag bei der Kommission.“ Die Gruppe habe immer „völlig alleine entschieden, wie viele und welche Gespräche sie führt“.

Grünen-Obmann Thomas Henschel schlussfolgert: „Es ging nicht darum, irgendetwas zu beeinflussen.“ Die Opposition bezweifelt das. Nico Weinmann (FDP) sagte: „Er war weit mehr als ein Geschäftsstellenreferent.“ Binder betonte die institutionelle Abhängigkeit vom Ministerium und warf Bauer zudem vor, es sei „äußerst schäbig“, einen unvorbereiteten Berufsanfänger mit der Arbeit betraut zu haben und diesen nun nicht zu schützen. Das betonte auch Rainer Podeswa (AfD). Marion Gentges (CDU) befand vor allem, der 31-Jährige habe „einen wenig souveränen Eindruck gemacht“ und „sehr unsicher“ gewirkt.

Trotzdem stützt die CDU Bauer weiter – vorerst. Nächste Woche stimmt der Landtag über den SPD/FDP-Antrag zur Abberufung Bauers ab. Die grün-schwarze Koalition wird das abschmettern. Doch Gentges stellte klar, dass die CDU den Ausgang des VGH-Berufungsverfahrens und die Befragung der Kommissionsmitglieder im Untersuchungsausschuss abwarte, um sich ein eigenes Bild zu machen. Für Ministerin Bauer bleibt die Lage heikel.