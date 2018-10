Ursache von Busunfall bei Hockenheim weiter unklar

Hockenheim/Speyer. Nach Angaben der Polizei vom Samstag liegt der Busfahrer nach wie vor in der Klinik - und ist noch nicht vernehmungsfähig. Bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag war der Bus mit mehr als 30 Touristen an Bord auf gerader Strecke in den Gegenverkehr geraten und mit einem Sattelzug zusammengeprallt. Der Unfall passierte nahe der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Die Polizei ging von 18 Verletzten aus, darunter neun Schwerverletzte. Aus dem Krankenhaus entlassen wurde laut Polizei inzwischen der Lkw-Fahrer. Im Bus saßen Touristen aus Deutschland, den USA, Kanada und Australien, die eine Schiffstour auf dem Rhein unternehmen wollten.