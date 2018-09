Straßburg. Großbritannien hat mit der massenhaften Ausspähung der E-Mails von Journalisten gegen das Grundrecht auf Meinungs- und Pressefreiheit verstoßen. Dies stellte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in einem Urteil fest. Die Richter gaben damit 16 Klägern Recht, unter ihnen ein Netzwerk investigativer Journalisten und Nichtregierungsorganisationen. Sie hatten in Straßburg Klagen eingereicht, nachdem der US-Computerexperte Edward Snowden 2013 die Ausspähpraxis durch die Geheimdienste in den USA und in Großbritannien enthüllt hatte.

Die massenhafte Ausspähung verletze das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie auf Schutz des Privatlebens (Artikel 10 und 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention), urteilte das Gericht. Die Überwachung sei keiner „angemessenen und unabhängigen Kontrolle“ unterworfen. Hinzu komme, dass das britische Überwachungsgesetz einer großen Zahl von Behörden die Möglichkeit gebe, bei Telekommunikationsunternehmen Zugang zu den Kommunikationen ihrer Kunden zu beantragen. Diese Praxis verstoße gegen eine EU-Regelung, wonach Kommunikationsunternehmen solche Informationen nur zum Zweck der Verbrechensbekämpfung weitergeben dürfen – und nur unter Kontrolle eines Gerichts oder einer anderen unabhängigen Stelle. Großbritannien kann Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen. afp