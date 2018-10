Veränderungen in der Medizin: In der Medizinischen Klinik wird sich bis 2022 vieles verändern

Viele Umzugskisten werden in den kommenden Jahren geschleppt: Mit der Neustrukturierung der Medizinischen Uni-Klinik ziehen etliche Stationen um. Die Psychosomatik, derzeit in den beiden oberen Stockwerken des Bettenbaus Ost (rechts) zieht ins Tal. Dort wird stattdessen die Station für Patienten in Therapiestudien vergrößert. Im Bettenbau Süd (weißes Gebäude vorne) wird die Kardiologie zusammengeführt. Archivbild: Grohe