Berlin. Verbraucherschützer kritisieren, dass die Deutsche Post immer seltener ihre Briefkästen leert. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen reagiert damit auf neue Zahlen der Bundesnetzagentur und fordert, dass eine Grundversorgung gewahrt bleibt.

„Auch wir haben in den vergangenen Monaten immer wieder Beschwerden bekommen“, sagte der Sprecher Verbraucherzentrale, Julian Graf, der SÜDWEST PRESSE. Post-Kunden hätten vor allem moniert, dass in vielen Orten Briefkästen sonntags und an Feiertagen nicht mehr geleert würden. Die Bundesnetzagentur, die für Reklamationen beim Briefverkehr zuständig ist, hatte „eine erhebliche Qualitätsverschlechterung“ beklagt. Auch an Werktagen würde Post seltener abgeholt. Besonders ländliche Regionen seien betroffen, teilte ein Behördensprecher mit.

Die Deutsche Post, die sich immer noch zu rund einem Fünftel in Staatsbesitz befindet, reagiert mit der Einschränkung eigenen Angaben zufolge auf „den kontinuierlichen Rückgang der Briefsendungen. Was die Post als „bedarfsgerecht“ bezeichnet, führt allerdings zu immer mehr Protesten. 3000 schriftliche Beschwerden sind 2017 bei der Bundesnetzagentur eingegangen, 50 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Deutsche Post räumt ein, dass man seit Anfang 2016 das Angebot einschränke. Standorte, die auch weiterhin Briefkästen mit Sonn- und Feiertagsentleerung haben, seien lediglich Kreisstädte, kreisfreie Städte, Städte mit mehr als 20 000 Einwohnern und ICE-Haltepunkte. Im Übrigen werde das Briefkastennetz aber ständig modernisiert.

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat angekündigt, in den kommenden Monaten beim Briefverkehr noch genauer hinzuschauen, um festzustellen, „wo Probleme liegen und welche Verbesserungen es geben muss“. Beim neuen Verbraucherschutz-Portal www.post-aerger.de würden Negativbeispiele gesammelt. Michael Gabel