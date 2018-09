Ulm. 30 Prozent aller Erwachsenen geben an, schon einmal Opfer von Mobbing geworden zu sein, Frauen deutlich häufiger als Männer – und die Zahl ist in den vier Jahren seit der ersten Studie um 6 Prozent gestiegen.

Die Zahlen zeigen, wie dringend nötig es ist, Mobbing nicht als reines Jugendphänomen zu betrachten. In vielen Schulen gibt es mittlerweile Sozialtrainings, Vertrauenslehrer und Sozialpädagogen, die versuchen, systematische Ausgrenzung zu erkennen und zu unterbinden. Solche Strukturen kann es in Firmen, Vereinen und Freundeskreisen natürlich nicht flächendeckend geben. Doch brauchen sie jedenfalls feinere Antennen als bisher, um Opfern beizustehen und Täter zu stoppen.

Das ist um so dringlicher, als die Allgegenwart von Smartphones und sozialen Netzen dem Mobbing eine neue Qualität verleiht: Der Aufwand für den Täter sinkt, die Gefahr der Entdeckung ebenfalls. Der Ruf nach dem Gesetzgeber – etwa nach dem Verbot von Pseudonymen in sozialen Netzen im Internet – hilft hier kaum weiter. Um den Opfern beizustehen, braucht es mehr Beratungsangebote als bisher; in Firmen können Vertrauensleute eine Anlaufstelle sein. Und nicht zuletzt ist jeder Einzelne gefragt, in seinem Umfeld, ob analog oder digital, das Wort gegen Pöbler und Stänkerer zu erheben.