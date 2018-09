Verdacht auf Autorennen: Polizei untersucht Unfall

Böblingen. Bei dem Unfall am vergangenen Donnerstag war nach Polizeiangaben ein 51-jähriger Mann an einer Ampel in Böblingen auf ein vor ihm stehendes Auto und ein Motorrad aufgefahren. Die 27-jährige Fahrerin des Autos und der 26-jährige Motorradfahrer wurden leicht verletzt. Die Behörden gingen zunächst von Unachtsamkeit als Unfallursache aus.

Nach Auswertungen einer Videoaufzeichnung gab ein Sprecher am Dienstag neue Erkenntnisse bekannt. Demnach habe sich der 51-jährige Autofahrer vor dem Unfall ein illegales Rennen mit einem noch unbekannten weiteren Autofahrer geliefert und sei deshalb ungebremst auf die anderen Fahrzeuge gefahren. Die Polizei fahndet aktuell nach dem weiteren, noch flüchtigen Beteiligten.