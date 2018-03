Stuttgart. Am Montag wird im Landkreis Konstanz zu einem mehrstündigen Warnstreik aufgerufen. Betroffen seien Kliniken und Stadtverwaltungen, teilte die Gewerkschaft in Stuttgart mit. Kleinere Aktionen hatte es schon in den vergangenen Tagen gegeben.

Die Vize-Landeschefin von Verdi, Hanna Binder, sagte: «Obwohl Bund und Kommunen im letzten Jahr einen Überschuss von zehn Milliarden Euro erwirtschaftet haben, signalisieren die Arbeitgeber bisher nur, was alles nicht geht.» Die Erwartungshaltung in den Dienststellen sei hoch. «Dieses Jahr gibt es etwas zum Verteilen, und die Beschäftigten werden sich nicht billig abspeisen lassen.»

Die Gewerkschaft sitzt mit den Arbeitgebern am kommenden Montag und Dienstag in Berlin zur bundesweit zweiten Verhandlungsrunde zusammen. Die Gewerkschaften fordern in der laufenden Tarif- und Besoldungsrunde eine Verbesserung im Gesamtvolumen von sechs Prozent.

Der Kommunale Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (KAV) hatte die Forderung der Gewerkschaft zurückgewiesen. Im Land betrifft die Forderung laut Verband rund 316 000 Beschäftigte in mehr als 800 Kommunen.