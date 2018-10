Verdrängte Barackenjahre

Stuttgart. An einem Waldrand im Norden Stuttgarts hat sich eine Gruppe Menschen bei einem großen, unbehandelten Sandstein versammelt. Der Wind trägt Waldluft herüber und Herbstlaub. Ringsum auf dieser weitläufigen Lichtung zwischen Zuffenhausen und Feuerbach liegen Tennisplätze, Fußballfelder, Gärten, Gaststätten und ein Schwimmbad.

„Die Schlotwiese kennt man, nicht nur im Stuttgarter Norden. Sie ist der Inbegriff für Freizeit“, sagt Mathias Beer. Der Historiker und Migrationsforscher ist einer der Veranlasser des Treffens und hält die Festrede. Denn die Schlotwiese hat auch „eine andere, heute unsichtbare Seite“, wie der Geschäftsführer und stellvertretende Leiter des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde in Tübingen sagt. Beer hat diese Geschichte erforscht, nun erinnert ein frisch verlegter Gedenkstein an sie.

Rund 25 Jahre lang war die Schlotwiese nicht nur Naherholungsgebiet, sondern dauerhaft provisorischer Wohnort für wohl mindestens 8000 Menschen. Hier wurden Kinder geboren, Menschen starben oder wurden getötet. Von 1942 bis 1967 standen hier Barackenlager.

„Lauter Holzschuppen“ hätten damals als Wohnungen gedient, erinnert sich Franz Bachert und stützt sich auf seinen Rollator. Der 90-Jährige kam 1945 her, mit 17 Jahren, und fand seine im Krieg von ihm getrennten Eltern wieder. Auf die Frage, wie man sich das Lager vorstellen müsse, antwortet er: „Verwanzt und dreckig, aber wie!“ Acht Jahre lebte Bachert hier, sein ältester Sohn kam im Lager zur Welt. Bacherts stammten aus Belgrad. Viele „Schlotwieser“ waren evakuierte, geflohene und vertriebene „Volksdeutsche“ aus Südosteuropa, die nach dem Krieg nicht zurück konnten. Doch sie waren nicht die ersten Bewohner des Lagers.

Die ersten Insassen waren Zwangsarbeiter, dann brachte man Kriegsgefangene her, später „Displaced Persons“, schließlich Flüchtlinge und Vertriebene: In der Geschichte der Schlotwiese und ihrer Bewohner werden Teile der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts sichtbar. Ein Zeitraum, in dem, wie Beer in einem Aufsatz schreibt, „Lager und Lagerwelten als Begleiterscheinungen von Krieg, (Zwangs-)Migration, Repression und sozialen Experimenten einen immer größeren Platz im Alltag der Deutschen einnahmen“.

Viele der Orte sind vergessen. Wer Lager hört, denkt oft an KZ, die Vernichtungslager der Nazis. Doch die waren nicht die einzigen. „Die Lager auf der Schlotwiese reihen sich in die deutsche Lagergeschichte des 20. Jahrhunderts ein und verbinden NS- und Nachkriegszeit“, sagt Beer.

Die Lagergeschichte der Schlotwiese begann 1942. Die „Hirth-Motoren GmbH“, ein Rüstungsbetrieb, beantragte im 2. Weltkrieg, dort Zwangsarbeiter unterbringen zu dürfen. Die Stadt genehmigte es und baute bald ein weiteres Lager an, in dem sie selbst Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene einquartierte. Über diese Menschen ist wenig bekannt. Die meisten waren wohl zwangsverschleppte Sklaven aus Osteuropa.

Nach Kriegsende wurden die Baracken weitergenutzt: als Rückkehrer-Lager für osteuropäische „Displaced Persons“ (DPs), durch Krieg und Zwangsmigration entwurzelte Zivilisten. Gegen Ende des Sommers 1945 beschlagnahmten es die Amerikaner und brachten andere DPs unter: Angehörige deutscher Minderheiten aus Balkan-Ländern, die vor der Front geflohen waren. Diese „Volksdeutschen“ waren quasi gestrandet. Der Krieg war verloren, Deutschland besiegt und besetzt, Wohnraum knapp. Der rechtliche und staatsbürgerliche Status der Balkan-Deutschen war unklar, wurde mehrfach geändert, doch sie konnten nicht weg.

Nach und nach entstand eine „hölzerne Barackenstadt“, wie Beer sagt. „Sie verfügte über eine eigene Verwaltung, mehrere Betriebe, einen Kindergarten, eine Schule, mehrere Vereine und eine Gaststätte.“ Das Provisorium, geprägt nicht nur von Enge und schlechter Hygiene, sondern auch von Ausgrenzung durch die eingesessenen Stuttgarter, verstetigte sich.

Erst nach und nach löste sich das Lager auf. Viele Bewohner zogen, wie die Bacherts, in den neuen Stadtteil Stuttgart-Rot, wo die 1948 im Lager gegründete Genossenschaft „Neues Heim“ Wohnblocks baute. Doch das letzte Lagergebäude auf der Schlotwiese wurde erst 1967 abgebrochen.

„Nur kurzzeitig schien es 2016, dass mit dem geplanten Aufstellen von vier Wohncontainern für die Flüchtlinge der Gegenwart, die Lagergeschichte der Schlotwiese eine Fortsetzung finden würde“, sagt Beer. Doch daraus wurde nichts. Heute ist die Schlotwiese ein reines Naherholungsgebiet. Die letzten Zeitzeugen, die das Gelände noch anderes kennen, sind alt geworden. Nun erinnert der Gedenkstein an die Lager und die Menschen, die in ihnen leben mussten.