In sehr vielen Gesprächen über das geplante Gewerbegebiet im Herdweg wird immer wieder die viel zu geringe Entfernung von 350 Metern zur Wohnbebauung in Kiebingen angesprochen. Ich denke, ob das viel oder wenig ist beurteilt jeder anders, das ist eine absolut subjektive Wahrnehmung. Aber man kann ja mal Vergleiche ziehen.

Schauen wir mal in Rottenburg in der Kernstadt, in Hailfingen, Ergenzingen, Oberndorf, Wurmlingen und Seebronn. Oder auch über die Stadtgrenzen hinaus in Bondorf, Ammerbuch, Herrenberg, Hirrlingen, Weilheim, Bühl, Bodelshausen, Rangendingen oder auch Hechingen (die Liste könnte beliebig erweitert werden). In keinem dieser Orte ist das Gewerbegebiet auch nur annähernd so weit von der Wohnbebauung entfernt, sehr oft findet sogar ein gleitender Übergang statt. Aus diesem Blickwinkel dürfte die Entfernung von 350 Metern doch eigentlich für niemanden ein Argument gegen den Herdweg sein, oder?