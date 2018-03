Verkehrsunfall mit Rollerfahrer

Ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Rollerfahrer hat

sich am Freitagnachmittag an der Bauhauskreuzung in Reutlingen

ereignet. Ein 55-jähriger Rollerfahrer befuhr gegen 15 Uhr die

Heppstraße in Richtung Bantlinstraße. Als er nach links in diese

abbiegen wollte, wurde der Rollerfahrer von einem hinter ihm

fahrenden 73-jährigen Fahrer eines Skodas verbotswidrig überholt.

Durch die Kollision kam der Rollerfahrer zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen zu. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 3.500 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.