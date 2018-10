VfR 70 Minuten in Unterzahl

Der Mann des Tages, oder besser gesagt, der Mann der Woche, kommt aus Holzhausen. Der neue FCH-Spielertrainer Lars Eschment schoss seine Zweite beim Kick in Salzstetten quasi alleine zum Sieg. Lars Eschment erzielte beim 5:1 vier Treffer. Schon drei Tage zuvor hat Eschment drei Tore beim 8:1 gegen Göttelfingen erzielt.

SF Salzstetten II – FC Holzhausen II 1:5 (1:3). Der Salzstetter Vorsitzende Holger Kreidler kam ein bisschen ins Schwärmen. „Was da auf dem Platz stand, das war absolut bezirksligatauglich“, wertet Kreidler die Leistung des FC Holzhausen II. Salzstetten habe zwar nicht schlecht gespielt, doch gegen die überdurchschnittlich gut besetzte Gästemannschaft hatte man nie ernsthaft eine Chance. Der überragende Spielertrainer Lars Eschment erzielte allein vier Treffer. Tor Nummer fünf erzielte für Holzhausen Marvin Grabs. Bei Salzstetten freute man sich über das Ehrentor, das der kleine Bruder von Stürmer Ahmet Kaya, Aziz Kaya, Ende der ersten Hälfte zum zwischenzeitlichen 1:3 erzielte. Bitter für die Sportfreunde, dass sich Louis Kreidler in der Schlussphase zu einer Unbeherrschtheit hinreißen ließ und dafür die Ampelkarte sah.

FC Göttelfingen – SG Dettlingen-Bittelbronn 1:0 (1:0). Freude in Göttelfingen – ungläubiges Staunen bei Dettlingen-Bittelbronn. „Wir haben das Spiel gemacht und Göttelfingen das Tor“, ärgerte sich Gästesprecherin Manuela Abberger. Göttelfingens Coach Michael Müller bestätigte: „Ja: Der Fußballgott war heute Göttelfinger“, sagte er. Der FC habe aus der einzigen echten Torchance das frühe 1:0 (Ferdi Flack) gemacht. Und dieses Ergebnis galt es mit einer massiv stehenden Abwehr über die Zeit zu retten. Genau das ist den Göttelfingern gelungen, während Dettlingen-Bittelbronn wohl noch drei Stunden hätte spielen können, ohne ein Tor zu erzielen.

ASV Nordstetten – SV Eutingen 0:0. Keine Tore in einem eher flachen Spiel. Eutingen war vor der Pause besser, scheiterte aber in zwei, drei gefährlichen Aktionen an ASV-Keeper Marc-Antoine Satre. Nach der Pause war Nordstetten mindestens ebenbürtig, doch auch dem ASV gelang in der Offensive nichts zählbares. In der Schlussphase gab der zuvor sehr großzügig leitende junge Schiedsrichter Jannik Lehrer dem Eutinger Christian Laudenbach die rote Karte.

SG Altheim-Grünmettstetten – SSV Dettensee 1:4 (0:1). „Die Dettenseer haben einen Sahnetag erwischt“, sagte SG-Sprecher Patrick Steiner. Sehenswert waren vor allem die Aktionen von Raphael Kurtz, der seine eigene Leistung mit seinem zweiten Tor zum zwischenzeitlichen 3:1 krönte. Ein satter Schuss aus 35 Metern fand dabei den Weg ins SG-Tor. Sebastian Fischer und Thomas Lohmüller trafen außerdem für Dettensee. Altheim-Grünmettstetten hatte kaum etwas entgegenzusetzen und kam durch Daniel Hämmerle lediglich zum Ehrentor.

SV Baisingen – TuS Ergenzingen II 1:2 (0:1).Ergenzingen II war der klare Favorit in diesem Spiel. „Und genau so sind die auch aufgetreten, haben allerdings nicht gedacht, dass wir dagegenhalten“, sagte SVB-Sprecher Marc Küfer. Allerdings kann sich Baisingen im Nachhinein nichts für sein sehr gutes Spiel kaufen. Ergenzingen II ging quasi mit der ersten guten Chance in Führung, verwaltetet danach geschickt das Ergebnis und schlug zehn Minuten vor Schluss (wieder durch Dijan Bajrami) noch einmal zu. „Das ist echt dumm gelaufen, denn wenn wir in der ersten Halbzeit konsequent gewesen wären, dann hätten wir da das Spiel schon für uns entscheiden können“, sagte Küfer. Den Platzherren gelang aber kurz vor Spielende nur noch der Anschlusstreffer von Tobias Kiefer.

SGM Talheim – VfR Sulz 1:2 (1:2). „Wir haben gezeigt, dass man nicht nur einfach nach Talheim fährt und geschwind die Punkte abholt“, sagte SGM-Sprecher Klaus Götz. Dennoch: Sulz hat halt auch in Talheim gewonnen und seine Vormachtstellung in der Liga eindrucksvoll demonstriert. Die Gäste mussten dabei 70 Minuten mit neun Feldspielern agieren, nachdem Dennis Steinwand bereits früh die Ampelkarte gesehen hat. „Aber Sulz hat das clever gemacht“, sagte Götz. Pech für Talheim, dass ausgerechnet einer der Besten, Arthur Vincze, nach 12 Minuten per Elfmeter an Gästekeeper Adrian Redel scheiterte. Vor allem vor der Pause hatte Talheim weitere gute Möglichkeiten, um das Ergebnis anders zu gestalten. Doch außer Marvin Müllers Führungstor gelang in der Offensive nichts. Sulz, das durch Tore vom Alin Cozma und Jonathan Siegel das Spiel drehte, wurde vor allem nach der Pause besser und verdiente sich da auch den Sieg.

Spielfrei: SGM Rexingen/Dettingen.