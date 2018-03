Viel Anerkennung für das Mössinger Vorzeigeprojekt Café Pausa

Ein paar Fenster müssen noch ausgetauscht werden, an manchen Stellen fehlen noch Leisten. Die Ruhetage werden in den kommenden Wochen wohl eher Unruhetage werden, vermutet Marcus Hölz, Geschäftsführer der KBF-Tochter AiS (Arbeit in Selbsthilfe). Sicher ist aber: Am Samstag wird das Café Pausa im Mössinger Industriedenkmal Pausa zum ersten Mal offiziell für Gäste geöffnet sein. „Es war ein langer ...