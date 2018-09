Viele Konfliktlinien

Das Kopftuch von Musliminnen gehört dazu. Als Symbol zur Verhüllung der weiblichen Reize ist es nach einer Lesart des Korans für Musliminnen unverzichtbar. Andere, liberalere Auffassungen halten es nicht für eine zwingende religiöse Vorschrift. Dennoch, wenn jetzt die baden-württembergische SPD-Chefin Leni Breymaier fordert, Kopftücher bei Kindern zu verbieten, spricht sie ein kontroverses Thema an.

Denn zu Recht kann man fragen, ob Mädchen in der Öffentlichkeit bereits als sexuelle Objekte gelten, wenn sie sich auf Geheiß ihrer Eltern die Haare verhüllen. Und es ist auch die Frage, ob Eltern es ihren Kindern nicht gerade deshalb so frühzeitig aufzwingen, damit diese das Tuch später fraglos akzeptieren und auf diese Weise die Kultur und Religion ihrer Eltern weitertragen. Der Wunsch, die Kinder nach den eigenen Vorstellungen zu prägen, ist sicherlich weltweit ähnlich. In diesem Fall grenzen Eltern ihre Kinder damit jedoch von großen Teilen der restlichen Gesellschaft in Deutschland ab.

Ein Kopftuchverbot würde die Bindung an die Elternkultur in diesem einen Aspekt unterbrechen. Gleichzeitig eröffnete man einem Kind damit aber die Möglichkeit, sich bei der Volljährigkeit für oder gegen dieses Symbol der Kultur oder Religion zu entscheiden.

Es hätte eine Wahl – ein grundlegendes Merkmal der freiheitlichen Gesellschaft, die sein Zuhause ist. Und genau das ist der springende Punkt: Ein Kind kann diese Entscheidung nicht unbeeinflusst fällen. Daher ist diese Debatte so notwendig.