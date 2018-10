Vier Millionen Gäste beim Jubiläum

Stuttgart. Das Cannstatter Volksfest hat in seinem Jubiläumsjahr mehr als vier Millionen Besucher auf den Stuttgarter Wasen gelockt. Die Erwartungen wurden mehr als erfüllt, wie die Veranstalter am Freitag, zwei Tage vor dem Abschluss des 200 Jahre alt gewordenen Volksfestes, berichteten. Und auch die Polizei ist glücklich: Die Straftaten sind im Vergleich zum Vorjahr erneut um acht Prozent zurückgegangen, allein beim Diebstahl ging es rauf.

Schon im Vorjahr war der Wasen historisch friedlich. Die nochmal verbesserten Zahlen begründete Jörg Schiebe, Leiter des zuständigen Polizeireviers Cannstatt, mit der seit einigen Jahren erhöhten Präsenz nicht nur an den Zugängen, sondern auch auf dem ganzen Platz.Rückläufig seien die Straftaten in fast allen Bereichen, berichtete Schiebe: So gab es weniger sexualisierte Gewalt, weniger Körperverletzungen – aber leicht mehr Diebstahl von Handys oder Jacken.

Künftig mit historischer Ecke?

Der Wasen war am 28. September eröffnet worden, auf den Tag genau 200 Jahre nach der Premiere. Eine historische Ausgabe zur Feier dieses Jubiläums auf dem Schlossplatz im Stadtzentrum hatte vom 26. September bis 3. Oktober rund 600 000 Menschen angelockt. Zudem kamen gut 210 000 Menschen zum 100. Landwirtschaftlichen Hauptfest als Ursprung des Wasens.

Ob es nach dem Erfolg des Historischen Volksfests künftig auf dem Wasen eine historische Ecke – ähnlich der „Oide Wiesn“ beim Münchner Oktoberfest - geben wird, soll bis zum Jahresende geklärt werden, sagte Andreas Kroll, Geschäftsführer des Veranstalters „in-stuttgart“. dpa