Vier Tage voller Erlebnisse

Eine ereignisreiche Zeit erlebten die Schüler der Lerngruppe 9b der Gemeinschaftsschule Horb im Rahmen einer Studienfahrt in London. Gemeinsam mit ihren Lehrern Luisa Reck und Patrick Tannhäuser erkundeten sie vier Tage lang die britische Hauptstadt.Nervosität und freudige Anspannung lagen in der Luft, als sich die Lerngruppe der Gemeinschaftsschule Horb in aller Frühe auf den Weg nach London mac...