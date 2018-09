Vom Leben eines Exzessiven

Ulm. Ich bin so'n bürgerlicher Rock'n'Roller“, sagt Timo Blunck. „Langfristig ist es wahrscheinlich das, was mich gerettet hat.“ Nach der Lektüre seines Debüt-Romans zum gleichnamigen Album „Hatten wir nicht mal Sex in den 80ern?“ erstaunt es durchaus, dass der 56-Jährige die kurze Zeit früher Berühmtheit als Palais-Schaumburg-Bassist, Zeiten der Selbstausbeutung, Jahrzehnte im Drogen- und Alkoholrausch, vor allem aber die Liebe zu einer Frau, die ihn an hedonistischer Destruktivität noch überragt, einigermaßen heil überstanden hat.

Mit 19 war Blunck Mitglied jener Neue-Deutsche-Welle-Band, die mit Songs wie „Wir bauen eine neue Stadt“, „Telephon“ oder „Hockey“ international Aufsehen erregte. Er tourte mit Depeche Mode, nahm Platten auf dem englischen Mute-Label auf, drehte Videos mit Anton Corbijn, tanzte mit John Lurie, soff mit Günter Grass und spielte in legendären Clubs wie der Danceteria in New York und der Haçienda in Manchester vor tobenden Fans.

Dennoch ist Timo Blunck nicht so bekannt wie Roger Waters. Das weiß das langjährige Mitglied des Wave-Duos Die Zimmermänner, vielfach ausgezeichneter Werbemusikproduzent, Sound-Designer und heute Chef der Hamburger Agentur Blut. Deshalb stellt er sich bei Live-Auftritten zum Akustik-Gitarren-Geplänkel so vor: „Timo Blunck, leiser Abschied ohne Prunk“. Und nennt das auf seinem ersten Solo-Album (Tapete Records) basierende Buch nicht „Memoiren“, sondern „mein Leben in vier Akten“. Auf knapp 500 unterhaltsamen, literarisch anspruchsvollen und explizit sämtliche Exzesse schildernden Seiten verarbeitet der niedersächsische Sohn eines Professors und einer Tänzerin seine Vita. Von der sexuellen und musikalischen Erweckung über zwei Ehen mit seiner großen Liebe, der hobby-modelnden Cherokee-Amazone, die er im Buch Sophia nennt, bis zum Absturz.

Wobei er sich das Verarbeiten nicht direkt vorgenommen hatte, erzählt er beim Zwischenstopp in Ulm auf dem Weg zu einem Auftritt in Augsburg. Aber es hat funktioniert. Manche Beschreibungen, etwa die „Sexszenen, bei denen ich mal wieder so richtig schlecht wegkomme“, haben ihn mitgenommen. Er habe Panikattacken bekommen, fürchtete einen Herzinfarkt. Aus Suchttendenzen macht er keinen Hehl: „Das kannst du manchmal nur durch ein Bierchen beruhigen. Aber dann war ich durch damit. Jetzt kann ich da ganz normal drüber reden. Durch das Aufschreiben hab' ich Distanz gewonnen und dadurch teilweise den Teufel ausgetrieben.“

Nach einer lebensbedrohlichen OP Ende 2014, die ihn zwei Monate ruhigstellte, wollte er einfach alles aufschreiben. Pro Song ein Kapitel. „Knirpsi Schröder, die unautorisierte Biografie“ sollte das heißen. Knirpsi war der Hund seiner Mutter, Schröder deren Mädchenname. In Amerika, wo er lange lebte, nannten sie ihn statt Timo T-Bone. So heißt sein Alter Ego im Roman T-Bone Schröder. Knirpsi ist dessen abgespaltenes teuflisches Unter-Ich. „Das ist ein literarischer Kniff, weil ich mich dann mit mir selbst unterhalten und streiten kann.“

Wahrheit, Traum und Rausch

Als protestantisch erzogener Mensch habe er mit dem „Geltungsdrang, dem man als Musiker unterliegt, permanent ein schlechtes Gewissen“. Da muss man sich wohl einen „Knirpsi“ zurechtlegen, der bei Bedarf aus dem Körper rausfahren und bis nach Japan schweben kann.

So wahnhaft und wahnwitzig vieles in „Hatten wir nicht mal Sex in den 80ern?“ klingt, es beinhaltet „80 Prozent Wahrheitsgehalt“ – mit Ausflügen in Traum- und Rauschzustände. „Dann dreh ich manchmal so in den magischen Realismus ab“, erklärt Blunck. „Aber die Timeline stimmt, auch wenn es nicht chronologisch erzählt ist.“ Das assoziative Erzählen mache mehr Spaß und passe zur Struktur des Albums, dem das Buch folgt.

Die Band heißt im Buch Villa Hammerschmidt. Beim „Dance-off“ in New York fasste er zwei Abende in einem zusammen, verlegte die Szene vom Mudd Club ins bekanntere Studio 54 und legte bei den Charakteren meist mehrere Vorbilder übereinander. „Die ganzen Musiker sind so Prototypen, the good, the bad and the ugly.“

Das Kapitel „In 80 Frauen um die Welt“ brachte ihm Kritik von feministischer Seite ein, doch wer seiner Ex „dicke Eier“ attestiert, ist kaum per se sexistisch. Zudem stellen die Funk-Avant-Garde-Chanson-Platte und Lesungen mit Dias und Live-Musik den Witz und die Ironie hinter dieser fabulierfreudigen Lebensbeichte eines polytoxisch veranlagten Exzessiven heraus – wie auch seine Schilderung eines Abends Anfang der 80er Jahre im New-Order-Club Haçienda, an dem er im Alleingang die aufstrebenden Musikrichtungen House, Techno und EDM erfunden haben will.

„Ich bin 'n totaler Nerd.“ Noch so ein Satz von Timo Blunck. Er sauge Informationen auf wie ein Schwamm. So strotzt das Buch vor popkulturellen Anspielungen. Vielmehr ging es ihm aber „um den emotionalen Bogen vom naiven Jungen zum abgebrühten, gefühlskalten, fertigen Typ“. Wie nebensächlich klingt es auch, wenn er das Comeback seiner 1984 aufgelösten ersten Band ankündigt: Palais Schaumburg spielen Mitte Dezember in München – „ist das relevant?“