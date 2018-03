Gast der Woche · Renate Conrad Vom Sehnsuchtsort zum Einsatzort

Bereits in Kindertagen träumte die Hamburgerin Renate Conrad von der Insel Sansibar. Jahrzehnte später erweckte ein Zufall ihre Sehnsucht wieder – heute ist Conrad seit fünf Jahren fester Bestandteil der Tübinger Hilfsorganisation Go for Zanzibar.