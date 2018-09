Von Hinterzarten durch die wildromantische Ravenna-Schlucht

Der Schwäbische Albverein unternahm kürzlich mit 32 Teilnehmern eine Wanderung bei Hinterzarten und in der Ravenna-Schlucht. Am Startpunkt in Hinterzarten erläuterte Wanderführerin Gabi Hägele die Tour. Zunächst führte der Weg entlang des Rotbachs vorbei an Klopfsägen, der ältesten Art von Sägemühlen, hinab ins Tal. Dort besichtigte die Gruppe eine vorindustrielle Seilerei. Bei einer Vorführung w...