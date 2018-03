Von Liebe und Politik

Der Donnerstagabend war eine Hommage an die brasilianischen Musiker Elis Regina, die als Königin der Música Popular in ihrem Heimatland gilt, und Tom Jobim, einem Mitbegründer des Bossa Nova. Doch nicht nur.Die in Tübingen lebende Sängerin Raquel Maria de Souza erzählte zu jedem Lied eine kleine Geschichte und ließ dabei durchaus Kritik an der politischen Situation in ihrem Heimatland durchklinge...