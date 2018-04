Von Mössingen bis Gomaringen ging am Dienstagabend nichts mehr

TAGBLATT-Leser berichten teils von wenigen Minuten Stromausfall, andere von rund einer Stunde. Erste Störungsmeldungen bei Betreibern aus der Region gingen zwischen 20 und 21 Uhr ein, noch vor 22 Uhr war die Sache geregelt.

Grund für den Ausfall im Stadtgebiet war ein Kabelbrand zwischen den Schaltwerken in Mössingen und Öschingen. Das teilte Marcus Schumacher, Leiter des Technischen Service bei den Stadtwerken, am Mittwoch mit. Eine Freileitung habe Feuer gefangen, was selten vorkomme, so Schumacher. Techniker sind nun damit beschäftigt, die Stelle zu untersuchen. Der Netzbetrieb wurde umgeschaltet.