Uschi Kurz über den Fluch eines unerwarteten Kindersegens Von der „Flüchtlingsflut“ zur „Kinderbugwelle“

Eigentlich, meinte die Grünen-Stadträtin Sabine Gross am Dienstag im Verwaltungsausschuss, sei es doch ein paradox. Da betreibe die Stadt in großem Stil eine Imagekampagne, damit Reutlingen wachse und gleichzeitig erteile sie 393 Familien eine Absage in Sachen Kindergartenplatz. Das sei ein „unerträglicher Zustand“, wetterte sie.