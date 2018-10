Von der Haushaltshilfe ausgespäht

Ulm. An Händen und Beinen gefesselt ist gestern ein Ehepaar in den Saal des Ulmer Landgerichts geführt worden. Die 46-jährige Frau, die sich als Haushaltshilfe in der Wohnung in Ulm bestens auskannte und den Anstoß für den Einbruch gegeben haben soll, hatte sich in einen Anorak mit Kapuze gehüllt und einen Aktenordner vors Gesicht gehalten. Auch ihr sieben Jahre jüngerer Ehemann hatte sein Gesicht vor den Kameras verborgen.

Für die Staatsanwaltschaft ist klar, dass das russisch-georgische Ehepaar Initiator und Ideengeber des Einbruchs war, der mit dem Tod eines 59-jährigen Mannes in der Wohnanlage endete. Die Frau war als Angestellte einer Wohltätigkeitsorganisation immer wieder in den Haushalt gekommen, in dem der 59-Jährige mit seiner 91-jährigen Mutter lebte. Die Zugehfrau kannte sich aus vor Ort, wusste vom Schmuck der Frau und kannte auch den direkten Zugang von der Garage in die Wohnung.

Schon im Dezember 2017 hatte sich das Ehepaar zu Wohnungseinbrüchen entschlossen. Geld fehlte, die Frau war gesundheitlich angeschlagen, der Mann ohne Arbeit. Vor dem Verbrechen im Ulmer Wohnquartier Eselsberg hatte sich der Mann schon unerlaubten Zutritt in ein Haus in Ulm-Jungingen verschafft und in die Wallfahrtskirche in Ziemetshausen. Dort hatte er sakrale Gegenstände mitgenommen.

Offenbar waren der 39-Jährige und seine zwei Helfer – die Anklagebehörde geht von drei Männern am Tatort aus – vorbereitet. In der Annahme, dass der Bewohner in Stresssituationen zur Gewalt neigt, hatten sie sich bewaffnet und sofort zugeschlagen, als sie dem 59-Jährigen gegenüber standen. Ein Schlag auf die Nase führte zu einer stark blutenden Wunde. Weil die Täter dem Opfer dann den Mund zuklebten, bekam der Mann kaum mehr Luft. Er starb Stunden später an den schweren Schäden des Gehirns.

Die Anklage beim Ehemann lautet auf Mord, die der Frau auf schweren Raub und gefährliche Körperverletzung. Von den beiden des Mordes verdächtigen Mittätern sitzt einer in Israel in Auslieferungshaft, der mögliche dritte Beteiligte ist untergetaucht. Hans-Uli Mayer