Vor allem in Kontakt bleiben

Die schlimmste Mail, die Rita Haller-Haid als Politikerin erhielt, stand in Zusammenhang mit dem Tierschutz. „Ich wünsche Ihnen, dass Ihre beiden Kinder an Gehirntumor verrecken“, stand da. Noch unangenehmer als Hassmails, die man leicht wegklicken kann, seien anonyme Drohungen im Briefkasten, sagte die frühere SPD-Landtagsabgeordnete am Dienstag bei einer Podiumsdiskussion in der Volkshochschule...