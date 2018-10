Bei Neckarhausen bog am Dienstag gegen 16.45 Uhr ein 55-jähriger Transporterfahrer, der aus Richtung Glatt kam, an der Einmündung der Kreisstraße in die L410 nach links in Richtung Horb ab. Dabei übersah er einen auf der Landstraße in Richtung Sulz fahrenden Nissan, nahm ihm die Vorfahrt und stieß heftig mit ihm zusammen. Der 71-jährige Nissanfahrer verletzte sich dabei leicht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils zirka 10000 Euro. Bild: ph