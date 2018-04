Bei einem Unfall am Freitagabend auf der Altenburgstraße ist eine 36-Jährige leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 66-Jährige gegen 20.10 Uhr stadtauswärts und übersah an der Kreuzung zur Gächtstraße die von rechts kommende und damit vorfahrtsberechtigte 36-Jährige im Nissan. Die Autos krachten auf der Kreuzung zusammen. Die 36-Jährige wurde leicht verletzt. An den Autos entstand nach Schätzung der Polizei ein Schaden in Höhe von rund 16000 Euro.