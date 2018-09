Rund 350 Zuhörer/innen waren gekommen, um den Wachstumskritiker Niko Paech (vorne 3. von rechts) in der Zehntscheuer zu hören. Bilder: Eisele

Eine andere Art von Wohlstand Wachstumskritiker Niko Paech trug seine Thesen zu einem bescheideneren Lebensstil vor

So voll war die Zehntscheuer schon lange nicht mehr. Zu Niko Paechs Vortrag strömten am Mittwochabend die Massen – rund 350 Zuhörerinnen und Zuhörer. Nicht nur Rottenburger, die sich von dem Siegener Wirtschaftsprofessor Impulse für den Bürgerentscheid am 21. Oktober erhofften.