Wanderer brachten es auf 4580 Kilo

Zur dritten Starzacher Wanderung kamen am Donnerstag 58 Teilnehmer vor allem aus Wachendorf, Bierlingen und Börstingen. Zum ersten Mal dabei war Bürgermeister Thomas Noé, allerdings nur zur Begrüßung am Sportheim. Das besondere an der Wanderung sei, dass drei Vereine sie gemeinsam begingen, sagte Robert Probst vom Wachendorfer Wanderclub. Der Verein wollte sich heuer „von seiner besten Seite zeig...