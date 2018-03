Wechselspiele auf der Chefetage

Intendanten kommen und gehen, Verwaltungschefs bleiben bestehen. So war es früher an vielen Theaterhäusern üblich: Die unsteten Künstler zogen weiter, und die Herren (seit einiger Zeit auch Damen) des Rechnungswesens hielten den Laden zusammen.Am Landestheater läuft‘s etwas anders. Vor nicht allzu langer Zeit hat der LTT-Verwaltungsrat, in dem federführend das Land, unter anderem aber auch der Tü...