Spielberg. Die ersten Meter von Pascal Wehrleins kurzer Abschiedsfahrt säumen schöne Erinnerungen. Zwei Jahre ist es her, als der Schwabe in Spielberg seinen ersten WM-Punkt in der Formel 1 einfuhr. Damals wähnte sich Wehrlein am Beginn einer schillernden Grand-Prix-Karriere. Wenn der 23-Jährige nun am Wochenende wieder einen Rennwagen über den idyllischen Kurs in der Steiermark bewegt, steuert er auf eine ungewisse Zukunft zu. Vier Rennen noch im Deutschen Tourenwagen Masters, dann verlässt Wehrlein seinen Förderer Mercedes und will sein Glück auf eigene Faust suchen.

Es sei „an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen“, sagte der Worndorfer, als er vor ein paar Tagen den endgültigen Bruch mit dem schwäbischen Autobauer verkünden ließ. Wehrleins so hoffnungsvoll gestartete Karriere ist zum Stillstand gekommen. Hinter ihm liegen frustrierende Monate in der DTM, die eigentlich für ihn zum zweiten Mal zum Sprungbrett in die Formel 1 werden sollte. Als Achter der Gesamtwertung hat Wehrlein vor dem Endspurt keine Chance mehr auf den Titel. Es droht die Ausfahrt Richtung Sackgasse. sid