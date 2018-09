Vor 24 Jahren waren wir froh, in Siebenlinden ein Grundstück kaufen zu können. Heute beschäftigen wir am Standort 30 Mitarbeiter mit steigender Tendenz. Unsere Mitarbeiter gehen in Rottenburg zum Mittagessen, ins Fitnessstudio, zum Arzt und zum einkaufen, sind also ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor für die ganze Stadt.

Nun beobachten wir aber seit Jahren mit großer Sorge, dass es kein Angebot an Gewerbeflächen in der Kernstadt gibt. Siebenlinden wurde 1981 erschlossen und ist jetzt erst so langsam voll, also bald 40 Jahre später. Und jetzt gilt es die Weichen zu stellen für die nächsten Jahrzehnte, sonst haben ansässige Firmen keine Erweiterungsmöglichkeiten mehr und Neugründer keine Chance, sich hier niederzulassen. Das wäre aus meiner Sicht unverantwortlich.

Aus diesem Grund werbe ich für das Gewerbegebiet Herdweg, auf jeden Fall aber dafür, am 21. Oktober zur Wahl zu gehen.