Weil die Mieten in den Himmel wachsen

Zum ersten Mal seit 2014 passt die Kreisverwaltung die Miet-Richtlinien für jene an, die nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II und XII Anspruch auf Leistungen bei der Unterkunft haben. „Das Mietniveau wächst in den Himmel“, sagte Landrat Joachim Walter im Sozial-und Kulturausschuss des Kreistags, der am Mittwoch ausnahmsweise im Rottenburger Rathaus tagte – die Kreisräte hatten zuvor die Justizvoll...