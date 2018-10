Stuttgart. Das sagte der neue Trainer des Fußball-Bundesligisten am Mittwoch auf seiner ersten Pressekonferenz. «Ich freue mich auf den VfB Stuttgart. Die Vorfreude ist groß, hier gibt es eine spannende Aufgabe zu bewältigen», meinte der 43-Jährige.

Der Nachfolger von Tayfun Korkut kündigte an: «Wir wollen mit Mut in allen Bereichen raus aus der Tabellensituation kommen.» Der Tabellenletzte trifft nach der Länderspielpause am 20. Oktober zu Hause auf Spitzenreiter Borussia Dortmund. Er sei «begeistert vom Stadion und der Stimmung bei den Heimspielen», sagte Weinzierl. «Wir werden alles für den VfB Stuttgart geben, um erfolgreich zu sein.»

Der frühere Coach des FC Schalke 04 und des FC Augsburg sollte am Mittwochnachmittag erstmals das VfB-Training leiten. Weinzierl hatte am Dienstag beim VfB einen Vertrag bis 2020 unterschrieben. Von Korkut hatte sich der Verein am Sonntag und damit am Tag nach dem 1:3 bei Hannover 96 getrennt.

VfB-Sportvorstand Michael Reschke kündigte zudem an, dem neuen Coach in Wolfgang Beller als zusätzlichem Co-Trainer und Thomas Barth als Athletiktrainer zwei neue Männer zur Seite zu stellen. «Es kann sein, dass wir noch einen zusätzlichen Co-Trainer verpflichten werden. Da laufen derzeit Gespräche», sagte Reschke.