„Weiter die Nase vorn haben“

Berlin. Über mangelnde Hilfe der deutschen Politik kann sich Hubert Lienhard als Vorsitzender des Asien-Pazifik-Ausschusses der Wirtschaft nicht beklagen: Er hat die Kanzlerin und den Wirtschaftsminister in den vergangenen Jahren bei zahlreichen Reisen in die Region begleitet, und sie hätten die Interessen immer engagiert vertreten, auch bei Problemen einzelner Firmen. Bevor Lienhard zum Jahresende das Ehrenamt abgibt, zieht er Bilanz

Herr Lienhard, wie sehr hat US-Präsident Donald Trump durch seinen Handelskrieg mit China den Asien-Handel durcheinandergebracht?

Hubert Lienhard: Wir kennen bisher nur seine Ziele und die Zahl von 250 Mrd. Dollar an Importen, die betroffen sind. Welche Auswirkungen das hat, werden wir erst in den nächsten Monaten sehen. Aber es wird deutlich, dass die alten Zeiten des ungehinderten Handels vorbei sind. Offensichtlich weiß China nicht, wie es damit umgehen soll. Es gab Verhandlungen, aber ohne tragfähige Ergebnisse. Ich denke, dass sich China bedroht fühlt.

Was hat das für Auswirkungen auf den deutschen China-Handel?

Es gibt nicht nur die Exporte aus Deutschland. Hiesige Autobauer, die in den USA für den chinesischen Markt produzieren, sind auch betroffen. Außerdem ist schwer abzuschätzen, welche Auswirkungen es auf die komplizierten internationalen Produktionsprozesse hat. Es gibt einige hierzulande, die erwarten, dass wir profitieren. Davor warne ich. China wird sich verändern. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, dass der Plan, bis 2025 bei allen Technologien führend zu werden, noch ehrgeiziger umgesetzt wird. Auch durch Zukäufe in Europa wird China versuchen, Technologie zu gewinnen. Die andere ist, dass China sagt: Wir öffnen uns stärker, wie wir das bei den Joint-Ventures im Automobilsektor gesehen haben.

Was halten Sie für wahrscheinlich?

Irgendetwas dazwischen. Klar ist, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China die gesamte Weltwirtschaft belastet. Das trifft auch uns. Der US-Präsident spielt derzeit klar die Karte: Ich bin die Weltmacht Nummer 1 – zum Wohl für Amerika, rücksichtslos und konsequent. Wir haben beim Iran gesehen, dass sich die deutschen Firmen an den USA ausrichten mussten. Viele haben die Geschäfte mit dem Iran eingestellt, weil sie mit den USA erheblich größer sind. Wenn wir versuchen, mit China aggressiv gegen die USA vorzugehen, könnten wir in eine ähnliche Situation geraten. Es gilt, die Beziehungen nach beiden Seiten klug zu pflegen.

Ist der deutsche Außenhandel zu stark von China abhängig?

Es gibt für die deutsche Industrie keine Alternative, als dort aktiv zu sein. China ist nun mal der zweitgrößte Markt der Welt, und er wächst besonders schnell. 2030 soll die Wirtschaftskraft so groß sein wie die der USA. Für viele Unternehmen hätte es deutliche Konsequenzen, auch für die Arbeitsplätze, wenn sie China nicht mehr als Markt hätten.

Wie stabil ist China? Häufig wird von Blasen geredet, die bald platzen könnten.

Ich habe seit 30 Jahren mit China zu tun, und seither begleitet mich das Thema Blasen. Wenn man übers Land fährt, sieht man Probleme wie leerstehende Wohnungen und Überkapazitäten, etwa beim Stahl. Ich bin trotzdem der Meinung, dass China stabil und die Regierung in der Lage ist, damit umzugehen und dass es keinen Crash gibt, sondern das Wachstum sich nur verlangsamt.

Sie geben zum Jahreswechsel den Vorsitz des Asien-Pazifik-Ausschusses nach fünf Jahren ab. Wie sehen sie die Entwikclung in dieser Zeit?

China ist gewaltig gewachsen. Als ich angetreten bin, habe ich erwartet, dass sich dort aufgrund der Globalisierung zwangsläufig über die Marktwirtschaft unser westliches System mehr und mehr durchsetzt. Diese Meinung habe ich heute nicht mehr. China hat sich für sein eigenes System der staatsgeregelten Marktwirtschaft entschieden mit dem Ziel, 2025 weltweit technologisch führend und 2049 die größte Wirtschaftsmacht zu sein. Die Herausforderung für uns ist: Wie kann daneben unser System der sozialen Marktwirtschaft bestehen, von dem wir annehmen, dass es das bessere ist. Natürlich wollen wir auch in Zukunft die Nase vorn haben.

Asien ist mehr als China. Wie sieht es mit den deutschen Aktivitäten in anderen Ländern aus?

In Indien ist die deutsche Wirtschaft schon seit Jahren gut vertreten. Inklusive Joint-Ventures sind dort etwa 1700 deutsche Unternehmen tätig. Alle warten auf den Wachstumsschub, der bald eintreten müsste. Dann steht Indonesien bei uns im Fokus: Ich bin sicher, dass sich das Land auf der Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft Anfang November in Jakarta gut präsentieren wird. Indonesien hat 260 Millionen Einwohner, das Wachstum ist überdurchschnittlich hoch.

Länder wie Vietnam und Bangladesch haben den Ruf als Billigproduzenten. Beutet sie der Westen aus?

Da verhält sich die überwiegende Zahl der deutschen Firmen anständig. Da engagieren sich gerade viele familiengeführte Mittelständler, die besonders auf Sozialstandards und langfristige Entwicklungen achten. Sie helfen den Ländern zu wachsen. So fängt es an. Auch China war lange Jahre die Werkbank der Welt. Wir nutzen den Lohnvorteil, aber es gibt den Beschäftigten die Chance, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Armut lässt sich nur über Wirtschaftswachstum bekämpfen. Das wird in Deutschland zu wenig gesehen.

Vor China war auch Japan einmal ein Niedriglohnland. Vom Japan-Handel ist wenig zu hören. Läuft er so problemlos?

Wir haben fast 20 Mrd. EUR Exporte dorthin und noch mehr Importe. Es gibt viele Gemeinschaftsunternehmen. Weil die Beziehungen gut sind, wird wenig darüber berichtet. Gerade in diesen Umbruchszeiten sollten wir uns mit Ländern wie Japan, die auf unserer Wellenlänge schwimmen, mehr zusammentun. Ich bin sicher, dass das neue EU-Japan-Freihandelsabkommen zu noch mehr Handel zwischen beiden Ländern führen wird. Zu unseren engen Partnern gehören auch Länder wie Australien und Südkorea. Da sollte die EU aktiv werden, auch um die kleineren Länder in Asien nicht hängen zu lassen. Sonst werden die Chinesen aktiv. Masse bringt Kraft, wie die USA zeigen.

In Deutschland wird viel über fremdenfeindliche Tendenzen geredet. Werden Sie darauf angesprochen?

Ja. In Asien wird genau verfolgt, was hier läuft. Ich habe von Partnerfirmen gehört, dass sie sich Sorgen machen, ob ihre Mitarbeiter in Deutschland noch sicher sind. Ereignisse wie in Chemnitz schaden unserem Image. Wir sind ein offenes und freies Land und müssen dafür eintreten.