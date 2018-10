„Weiter gute Fahrt!“ Das wünscht eine Dußlinger Bürgerin dem Bürgerauto und seinen Fahrerinnen und Fahrern. Sie bedankte sich in einem Brief an die Bürgerstiftung für die „freundlichen Kontakte“ und die „große Hilfe“, die sie durch die Möglichkeit erfährt, bei Bedarf gefahren zu werden.Fünf Jahre alt ist das Bürgerauto. War es erst das „Frosch-Auto“ der Brücken-Apotheke, folgte bald das erste ele...