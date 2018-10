Kommentar Bayernwahl Wendigkeit gefragt

Ob es nun an Horst Seehofer in Berlin liegt, an Ministerpräsident Markus Söder, der auf Teile der Wähler spalterisch wirkt, oder an den Umwälzungen im Parteiensystem: Die Alleinherrschaft der CSU in Bayern wird am 14. Oktober beendet sein; die immer verheerenderen Umfragezahlen zeigen, dass die Christsozialen das nicht mehr drehen können.