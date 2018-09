Wenn „L2B2“ im Rathaus den Weg weist

Friedrichshafen. Das Bürgerbüro als App, automatische Straßenlaternen und ein Roboter, der den Weg weist: Die Kommunen im Südwesten wollen digitaler werden – und nehmen dabei das Rathaus in den Blick. Es soll so etwa einfacher werden, Reisepässe und Führungszeugnisse zu beantragen. „Diejenigen, die keine Zeit haben, die von daheim alles erledigen wollen, sollen die besten Möglichkeiten dazu haben“, sagte gestern Gudrun Heute-Bluhm, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Städtetags, in Friedrichshafen. Dort fand die zweitägige Hauptversammlung des Städtetags statt. Bis heute Mittag tagen und diskutieren dort knapp 600 Bürgermeister, Oberbürgermeister und Gemeinderäte.

Seit April hilft etwa ein Roboter im Ludwigsburger Rathaus: „L2B2“ zeigt, welches Büro wofür zuständig ist und führt bei Bedarf auch gleich zum richtigen Zimmer. „3600 mal hat der Roboter das schon gemacht“, sagte der Fachbereichsleiter für Bürgerdienste, Jürgen Schindler. Auch smarte Straßenlaternen werden in Ludwigsburg erprobt, die erst richtig hell werden, wenn man darunter durchläuft. Ein smartes Verkehrsnetz soll Ende 2019 Feuerwehr und Polizei immer grünes Licht geben. Karlsruhe arbeitet an einer App, die Behördengänge überflüssig machen soll.

„Jede Kommune hat sozusagen ihre eigene Idee“, sagte Heute-Bluhm vom Städtetag. All die unterschiedlichen Tüfteleien sollen irgendwann zusammen funktionieren. Zentral ist für Heute-Bluhm dabei das „Once-only-Prinzip“. Sind Adresse, Telefonnummer etwa einmal angegeben, kann der Bürger sie per Mausklick an die nächste Behörde weitergeben.

Ludwigsburgs Oberbürgermeister Werner Spec (parteilos) sieht die Städte allerdings vor einer größeren Aufgabe. „In Amerika ist die Digitalisierung sehr kommerziell geprägt von großen Unternehmen wie Google und Facebook“, sagte er. Hier sei der Datenschutz mehr als fragwürdig. Auf der anderen Seite werde in China die Digitalisierung für einen Überwachungsstaat missbraucht. Europa und vor allem auch die Städte müssten bessere Lösungen finden. dpa