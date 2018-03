Wenn die Glocken schweigen, ertönen die Rätschen

Zum ersten Mal ertönten die Rätschen am Karfreitag um 12 Uhr in den Straßen Göttelfingens und zahlreiche Kinderkehlen riefen lauthals „Um 3 en’d Kirch“, bei der zweiten Runde eine Stunde vor Gottesdienstbeginn wurden die Leute nochmals durch lautes Gerätsche aufgefordert, „älle en’d Kirch“ zu gehen.Die Tradition des „Rätschens“ wird in der Sankt Nikolausgemeinde am Karfreitag tatsächlich noch gep...