Wer hütet am Sonntag das FC-Tor?

Fünfter gegen Zweiter, das ist das Verfolgerduell am sechsten Spieltag der Landesliga, wenn der Tabellenzweite FC Holzhausen am Sonntag (15 Uhr) beim SV 03 Tübingen gastiert. Verliert der FC Holzhausen, wird er von den Unistädtern überholt, denn die liegen nur zwei Punkte zurück. Allerdings verschwendet FC-Trainer Onur Hepkeskin keinen Gedanken an eine mögliche Niederlage: „Tübingen ist sicher n...