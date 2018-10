Stuttgart/Karlsruhe. Im Vorjahr war die Sache klar: Unter 19 Regionen in Deutschland landeten die Badener bei der allgemeinen Lebenszufriedenheit auf Rang 3 hinter den Schleswig-Holsteinern und Hamburgern. Die Württemberger hingegen waren auf Rang 11 die Unzufriedensten.

Im Vorjahr zeigte sich eine hohe Lebenszufriedenheit in Deutschland. Sie erreichte auf einer Skala von 0 bis 10 einen Punktwert von 7,07, eine positive Tendenz setzte sich nach Angaben der Wissenschaftler fort. Der «Glücksatlas» wird im Auftrag der Deutschen Post erstellt. Als Grund für die Entwicklung 2017 nannte Raffelhüschen die positive wirtschaftliche Entwicklung mit niedriger Arbeitslosigkeit und Lohnzuwächsen in Deutschland - eine Situation, an der sich in diesem Jahr wesentlich nichts geändert hat. Die Erhebung erfolgte zum achten Mal in Folge. Dabei sollen die Befragten ihr bisheriges Leben bewerten sowie Wünsche, Ziele, Erwartungen und Einstellungen kundtun.