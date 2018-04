Bremen. Der Defensivspieler fehlt dem Fußball-Bundesligisten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wegen Problemen am Sprunggelenk. Allerdings spielt Caldirola in den Planungen von Trainer Florian Kohfeldt sowieso keine große Rolle: In dieser Saison kam der 27 Jahre alte Italiener nur einmal am 5. Spieltag gegen den VfL Wolfsburg zum Einsatz. Wieder im Kader steht dagegen Aron Johannsson. Der Angreifer hat seine Knöchelverletzung überwunden.