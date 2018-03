In der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 7 Uhr, brachen Einbrecher in einem Rohbau in der Eisenbahnstraße gewaltsam eine Eisentür im Untergeschoss auf. Anschließend stahlen sie eine größere Zahl Elektrowerkzeuge wie Bohrmaschinen, Akkuschrauber, Bohrhämmer sowie Werkzeugkoffer und Kabeltrommeln. Wie hoch der entstandene Schaden ist, konnte die Polizei am Sonntag noch nicht sagen.