Werner Welle verlässt Sulz

Gute Nachricht für Renningen, schlechte Neuigkeit für Sulz: Werner Welle, seit 1994 mit eineinhalbjähriger Unterbrechung als Schwimmmeister im Sulzer „Susolei“-Freibad, kehrt der Neckarstadt erneut den Rücken und nimmt voraussichtlich am 1. März 2019 seinen Dienst als Betriebsleiter des Freibads in Renningen auf. Dies berichtet die „Leonberger Kreiszeitung“.

In Welles Laufbahn in Sulz ist dies bereits der zweite Weggang: Ende 2013 hatte der Schwimmmeister nach damals 18 Jahren überraschend den Posten im „Susolei“ gekündigt und als Schwimmmeister im Hallenbad in Wehr sowie im Herbolzheimer Freibad gearbeitet. Doch bereits im Mai 2015 kehrte Werner Welle überraschend nach Sulz zurück. „Ein ‚Baby‘, das man 19 Jahre lang aufzieht, kann man nicht so einfach aus den Augen lassen“, hatte der Schwimmmeister damals zur Begründung gesagt.

Zu den Gründen für den zweiten Weggang von Sulz wollte Welle sich am gestrigen Freitag nicht äußern. „Um das Einwintern kümmere ich mich in Sulz aber noch“, versicherte der 57-jährige.

Das Renninger Freibad besteht seit 80 Jahren und gilt als Familienbad. Dieser Aspekt war Welle auch in Sulz stets wichtig.