Wichtiger Erfolg für Bayer im Glyphosat-Streit

San Francisco. Wichtiger Teilerfolg für die Bayer AG: Im ersten US-Prozess um angebliche Krebsrisiken von Unkrautvernichtern der Tochter Monsanto mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat bahnt sich eine Kehrtwende an. Die zuständige Richterin Suzanne Ramos Bolanos in San Francisco gab vorläufig einem Antrag statt, den Fall in wesentlichen Teilen neu aufzurollen.

Sie machte dem Bayer-Konzern zudem in einer Berufungsanhörung Hoffnung auf eine deutlich geringere Strafe. Der Fall ist für den Agrarchemie-Riesen enorm wichtig. Es geht um eine Strafe von 289 Mio. Dollar (251 Mio. EUR), das Signalwirkung für Tausende weitere Klagen hat.

Im August hatte eine Jury des Gerichts in Kalifornien Monsanto zur Schadenersatzzahlung in dreistelliger Millionenhöhe an den an Lymphdrüsenkrebs erkrankten Kläger Dewayne „Lee“ Johnson verurteilt. Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass glyphosathaltige Monsanto-Produkte krebserregend sind und der Hersteller davor nicht nur nicht ausreichend gewarnt, sondern sogar in böswilliger Absicht die Risiken verschleiert hat.

Monsanto legte Berufung ein und fordert, dass der Fall wegen unzureichender Beweise neu verhandelt wird. Dem stimmte das Gericht auf vorläufiger Basis weitgehend zu.

Die Klägeranwälte hätten keine überzeugenden Beweise“ für vorsätzliches Fehlverhalten von Monsanto vorgelegt, hieß es in der Begründung von Richterin Bolanos. Dadurch könnte sich der Schadenersatz deutlich verringern. Nach einem hitzigen Schlagabtausch der Anwälte beendete Richterin Bolanos den Gerichtstermin ohne eine formale Anordnung, den Prozess in die nächste Runde zu schicken.

Bei Anlegern kam die vorläufige Entscheidung sehr gut an. Der Aktienkurs von Bayer legte gestern zeitweise um fast fast 5 Prozent zu. Nach dem Urteil im August war es zu einem Kurseinbruch gekommen, der Bayers Börsenwert um mehr als 15 Mrd. EUR gedrückt hatte. Kurz zuvor hatte Bayer den umstrittenen US-Saatgutriesen mit Sitz in St. Louis für rund 63 Mrd. Dollar übernommen. Die Entscheidung des Gerichts ist von großer Bedeutung. Denn in den USA laufen rund 8700 Klagen wegen möglicher Erkrankungen durch Glyphosat gegen Monsanto. Hans Breufeld