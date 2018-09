Widerspiegelung der Wirklichkeit

Udo Braitsch’ mystische Bilder erfordern eine Erklärung. Dann entfalten sie eine Faszination, die den Betrachter gefangen nimmt. Sie entstanden alle an der selben Stelle in seinem Atelier, nur die abgebildeten Gegenstände änderten sich.Diese legt der Maler auf ein Holzbrett oder eine Glasplatte vor eine mit Metallfolie überzogene Wand. Dann malt er möglichst naturgetreu, was sich in der Folie spi...